Première nocturne de l’année pour le Marché des Carmes !

Le Marché des Carmes, à Toulouse, organise sa première nocturne de l’année ce jeudi 21 avril !

Jeudi 21 avril, entre 18h30 et 22h30, les 40 commerçants du Marché des Carmes seront en première ligne pour passer une soirée sous le signe de la joie et du partage avec les toulousains. Après le succès du dernier évènement qui a eu lieu le 2 décembre dernier, la Nocturne revient au Printemps pour une 6e édition !

Restaurateurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cavistes, fromagers, accueilleront le public pour une dégustation de produits locaux. Des grillades du marché seront également proposées à l’extérieur et une fanfare et un DJ seront présents pour animer la soirée !

Pour consommer plus responsable pendant la soirée, des verres et des carafes écoresponsables logotés aux couleurs du Marché seront distribués par les commerçants. L’objectif : consommer local et d’une manière plus responsable.

Dans le typique quartier des Carmes au cœur de la ville rose, les commerçants, dont certains sont présents depuis plusieurs générations, en font un véritable lieu de vie où l’on retrouve les meilleurs produits du terroir.

« Nous attachons une grande importance à maintenir une belle dynamique au sein du marché des Carmes. Avec cette première édition de l’année 2022, nous souhaitons apporter un vent de gaieté dans le quartier, le tout dans une ambiance bienveillante, festive et sûre ! » souligne Sylvie Cadenet, présidente de l’association des commerçants Carmes ô Cœur.

La 6e édition de la Nocturne du Marché des Carmes, un rendez-vous à ne pas louper pour les toulousains !

