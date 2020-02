Complet en avril 2020, Oldelaf de retour à Toulouse en 2021

Partager Facebook

La date toulousaine, au Metronum, d’Oldelaf le 10 avril 2020 est complète. Le chanteur rajoute une date au Bikini le jeudi 21 janvier 2021.

Ex-leader du groupe potache Oldelaf et Monsieur D, Olivier Delafosse continue son odyssée musicale en solo, sous le nom d’Oldelaf. Voilà que ce joyeux trublion de la chanson française remet le couvert avec un nouvel album en poche. L’auteur de « La tristitude », fin limier de l’ironie et de la dérision, vient ici draper son amour du verbe et de la rime bien sentie de mélodies tantôt entraînantes, tantôt mélancoliques.

Il sera donc en concert à Toulouse pour deux dates en 2020 puis en 2021.

Oldelaf en concert à Toulouse

Vendredi 10 avril 2020

Le Metronum (Complet)

Jeudi 21 janvier 2021

Le bikini

réservations : www.lebikini.com