La Haute-Garonne au Salon International de l’Agriculture 2020

Du samedi 22 février au dimanche 1er mars, la Haute-Garonne sera présente au Salon International de l’Agriculture, Porte de Versailles, à Paris.

Durant 10 jours, les filières d’excellence du terroir seront mises à l’honneur par les producteurs et par des grands chefs de Tables et Auberges de France sur le stand habillé aux couleurs de la Haute-Garonne : AOP Ail de Cadours, Agneau des Pyrénées (en cours d’obtention d’IGP), AOP Vins de Fronton, Gasconne des Pyrénées (Label Rouge), AOP Noir de Bigorre et Jambon Noir et Haricot tarbais (IGP et Label Rouge).

Les éleveurs de la filière ovine seront particulièrement mis en lumière pour cette édition, suite à la validation nationale de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) pour l’IGP « Agneau des Pyrénées ».

De nombreuses animations seront proposées au public pour découvrir les produits haut-garonnais ainsi que les actions menées par le Conseil départemental en faveur de l’agriculture, de l’agro-écologie et du tourisme rural : dégustations de produits labellisés, présentation des filières de qualité, démonstrations culinaires avec la blogueuse Mams Cook, ateliers et animations interactives.

La participation du Conseil départemental à ce grand rendez-vous international traduit l’engagement fort du Département auprès des 6 000 exploitants agricoles de son territoire. Chaque année, le Conseil départemental consacre près de 2 M€ d’aides à l’agriculture. 28 conseillers agro-environnement accompagnent également au quotidien l’ensemble des agriculteurs haut-garonnais.