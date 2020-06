Cité de l’Espace : Première conférence après deux mois de coupure !

Partager Facebook

Ce mercredi 24 juin à 18h30, la Cité de l’Espace Toulouse recevra une première conférence sur son site après deux mois de coupure. Au programme, les réalisations et perspectives du programme chinois d’exploration Lunaire.

Et pour présenter ce rendez-vous, l’astronome émerite à L’IRAP et Planétologue, Michel Blanc.

Le programme Chinois d’exploration lunaire est la première étape d’un projet plus large d’exploration du système solaire et de présence humaine de longue durée dans l’espace. Commencé en 2010 avec Chang’e 1, il a été construit comme un programme méthodique, pas après pas, de développement de capacités de vol et d’étude scientifique de la Lune, d’abord robotique, puis sans doute humain. Nous évoquerons les racines symboliques de cet « appel de la Lune », la légende de la déesse Chang’e qui établit son palais sur la Lune, puis les motivations scientifiques, techniques et politiques de ce programme. Après avoir rappelé ses premiers succès, nous décrirons ses prochaines étapes d’exploration robotique déjà programmées, puis ses perspectives à plus long terme, qui pointent très certainement vers des bases habitées lunaires permanentes à un horizon situé au-delà de 2030. Nous ouvrirons le débat sur les perspectives de coopération internationale offertes par cet ambitieux programme.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Le Mercredi 24 juin à 18h30 à la Cité de l’espace.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

www.cite-espace.com