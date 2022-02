La pièce Kliniken cette semaine au ThéâtredelaCité

Partager Facebook

Du 1er au 3 février, le ThéâtredelaCité propose de découvrir Kliniken de Lars Noren mise en scène par Julie Duclos.

Plongé dans un univers particulier cette semaine au ThéâtredelaCité. Kliniken se passe dans un hôpital psychiatrique. Les patients se croisent et tentent de cohabiter, coexister. Ils sont d’âges et d’horizons différents, ils n’auraient pas dû, à priori, se rencontrer. Dans l’hôpital de Kliniken, les pathologies ne sont pas « regroupées » ; anorexie, schizophrénie et dépression se côtoient, sans échelle de valeur ou de gravité. Ici, chacun défend son histoire, Norén ne jugera personne. Les patients semblent livrés à eux-mêmes. Les frontières sont brouillées, dès le commencement. Le ton est donné. Où est le fou ? Où est l’homme normal ? Tout explose.

Rendez-vous du 1er au 3 février au ThéâtredelaCité : https://theatre-cite.com/