Début février, Le festival Cuba Hoy fête ses 25 ans

Du 3 au 6 février prochain, le Festival Cuba Hoy celébre son 25e anniversaire lors de 4 jours de fêtes à Toulouse.

Après un an d’absence le Festival s’annonce explosif avec pas moins de 4 jours de fêtes dans plusieurs salles toulousaines pour un voyage unique. « Dans ces temps d’incertitude, de bouleversements, de mutations, le festival reste ancré dans son désir de rencontres et d’échanges. Il puise dans les richesses et la diversité des cultures d’Amérique Latine, des Caraïbes et d’Afrique pour transmettre et enthousiasmer » explique l’équipe Yemaya, à l’origine de cette édition. Un programme de toute beauté : « Rythmée de souvenirs, de retrouvailles et de découvertes, cette 25ème édition est un voyage tambour battant en Amérique Latine, un flow de musique et de danse, jalonné de coups de gueule et de cœur, de poésie, de fête et de partage. ».

Les toulousains auront rendez-vous dans plusieurs salles toulousaines comme le Théâtre des Mazades, le Pavillon République, l’Espace Job, la MJC des AMidô, Terres de Rencontres, l’Eglise St François des Minimes ou encore la salle Horizon de Muret. Un programme mutait artistiques avec des concerts, des projections, des débats, des expositions, des ateliers, de la danse ou encore du théâtre.

Parmi les noms convoqués pour cette 25ème édition, on notera la présence de Calle Reina, One Heart Gospel, Fabian Ordonez, La Mixture ou encore Kalangata et tellement d’autres choses !

Pour en savoir plus : www.festival-cuba-hoy.fr