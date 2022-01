Cinéma, théâtre, Lanternes, Soldes…que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Comme chaque vendredi, nous vous proposons quelques idées de sorties pour le week-end à Toulouse !





Les Hypnotiseurs, samedi au Bascala de Bruguières

En début d’année, les Hypnotiseurs vous aident à tenir vos bonnes résolutions avec une spectacle au Bascala le 15 janvier 2022 !

> https://www.toulouseblog.fr/les-hypnotiseurs-en-spectacle-au-bascala-en-janvier/

SOLDES : Les magasins ouverts ce dimanche

A l’occasion du premier week-end des soldes, les magasins de Toulouse, pour certains, seront ouverts ce dimanche. Pour en savoir plus, consultez les pages Facebook et les sites de vos magasins préférés.

Expo : Léo et Yves Mirkine, photographes sur un plateau

Jusqu’au 3 avril 2022, La Cinémathèque de Toulouse propose un panorama chronologique du travail des Mirkine à partir de son propre fonds, valorisant les tirages d’époque et complété par des portraits et des scènes cannoises aimablement transmises par Stéphane Mirkine.

Tartuffe en direct dans les cinémas Gaumont

Ce samedi 15 janvier, les cinéma Gaumont Toulouse et Labège proposent de découvrir la pièce Tartuffe.

> www.cinemaspathegaumont.com

UGC, les Incontournables

Du 12 au 18 janvier venez voir (ou revoir !) 17 films qui ont marqué l’année 2021 à l’UGC Toulouse Montaudran dans le cadre des Incontournables UGC.

> https://www.toulouseblog.fr/retrouvez-les-meilleurs-films-de-2021-a-lugc-toulouse/

La photo sociale au Château d’Eau

La Galerie du Château d’Eau expose en ce moment les travaux des jeunes photographes Victorine Alisse et JS Saia, lauréats du Prix Caritas Photo Sociale 2021 pour leur projet « Au grand air ».

Des jeux pour s’amuser à la piscine

Un grand jeu aquatique attend chaque mois les familles dans une piscine différente, pour la joie des petits et des grands enfants. Ce week-end, rendez-vous à la piscine Bellevue

Visitez le Château de la Reynerie

Le château de Reynerie est un site méconnu, niché au coeur d’un grand ensemble. Ce samedi 15 janvier, il est possible de le visiter : https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees

Cinéma : Une semaine d’avant première à Toulouse

Ce weekend, les cinémas de Toulouse nous gâtent avec de belles avant-premières :

>Vendredi 14 janvier à 20h30, c’est Sandrine Kiberlain pour l’avant-première de UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN, son premier long-métrage en tant que réalisatrice.

> Kev Adams présentera « Maison de retraite » au CGR, à l’UGC et au Gaumont le dimanche 16 janvier prochain

> Le réalisateur Laurent Cantet (Entre les murs ) présentera son nouveau film Arthur Rambo à l’American Cosmograph de Toulouse le 16 janvier prochain.

Toulousain 2, dès cette semaine au Studio 55

Le trio Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg de retour du 13 janvier au 25 février au Studio 55 avec Toulousain 2 !

> https://www.toulouseblog.fr/le-spectacle-toulousain-2-arrive-la-semaine-prochaine-au-studio-55/

Chicandier et son Mathou à la Comédie de Toulouse

La Comédie de Toulouse accueille le spectacle de Chicandier et Son Mathou le 14 janvier 2022. Entre Blier, Marielle et le gras d’jambon, c’est l’aventure d’un homme fatigué… à deux doigts du break-down ! Chicandier, marié, des gosses, la quarantaine, un peu trop « bon vivant »… pour pas dire obèse et alcoolique… se pose des questions sur la vie : le couple, le boulot, le sens de la vie ! Continuer à s’autodétruire mollement ou se mettre un maillot à pois comme ces connards de cyclistes ?Il est accompagné, dans ses atermoiements, par Mathou, son ami de toujours qui va tour à tour jouer les personnages qu’il croise dans sa vie !

Festival International du Film Politique de Carcassonne

La 4e édition du Festival International du Film Politique (FIFP) de Carcassonne se déroulera du 14 au 18 janvier 2022. Au programme des films et de nombreux invités comme Simon Abkraian, Jean-Pierre Castaldi, Catherine Jacob, Muriel Hurtis, Bernard Le Coq, Alabn Lenoir, Yannick Jauzion, ou encore Pio Marmai.

> https://www.fifp-occitanie.com/fr

Le Festival des Lanternes à Blagnac

Le Festival des Lanternes a lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

> Pour tout savoir : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/