Exposition Jacques Tison à Toulouse

A Toulouse, la Fondation espace écureuil présente une exposition du peintre Jacques Tison, du 14 janvier au 26 mars.

Jacques Tison peint des images, des grands formats, des silences, des paysages, des architectures, du blanc, du vide. « La fiction me suit comme une ombre, alors que tout ce que je voudrais c’est dormir » : ce qui fait sens pour l’artiste, dans cette phrase extraite du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa, c’est le mot fiction. Qu’est-ce que le peintre se raconte comme histoire, en peignant sa toile ?

Jacques Tison s’inspire du paysage qui l’environne, des images qu’il croise ici et là. « Les images viennent à nous » dit- il.

Voir tous les jours la même chose, faire le même trajet, être confronté aux mêmes espaces laisse une empreinte sur la rétine et se transforme en image. Dans sa répétition, le réel crée un récit. Il ne s’agit pas ici de rendre au mieux la réalité : bien au contraire, le traitement pictural est là pour fictionner le réel.

À travers une quarantaine d’œuvres récentes exposées à la Fondation espace écureuil, les spectateurs cheminent entre des volumes : peintures parfois posées sur des plots plutôt qu’accrochées aux murs, toiles blanches non peintes et grand aplat de mur blanc donnent une impression de continuité à l’ensemble. Le visiteur ne va pas de toile en toile, mais circule dans un espace cohérent et fluide où la fiction le suit comme une ombre.

crédit photo: Jacques Tison