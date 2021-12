Cinéma. Le film Pil, réalisé par des studios à Toulouse, sort en DVD et VOD

Le film d’animation de l’été PIL de Julien Fournet sort en VOD & achat digital le 11 décembre et en DVD le 15 décembre !

Comédie d’aventure aussi drôle qu’émouvante, PIL est un film médiéval d’une grande richesse visuelle. Sorti au cinéma le 11 août 2021, le troisième long-métrage d’animation du studio toulousain TAT productions (après LES AS DE LA JUNGLE et TERRA WILLY) a séduit plus de 450 000 spectateurs.

C‘est aussi le plus gros succès de l’animation française en salles de ces trois dernières années et est nommé dans la catégorie meilleur film d’animation aux Lumières de la Presse Internationale 2021.

SYNOPSIS : Pil, jeune orpheline débrouillarde, vit dans les rues de la cité médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône.

Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.