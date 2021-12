Partager Facebook

L’acteur et réalisateur Philippe Lacheau présentera son nouveau film « Super-Héros Malgré lui » au Cinéma CGR Blagnac, près de Toulouse, lors d’une avant première ce jeudi 16 décembre.

Après Nicky Larson, on attendait le nouveau film de Philippe Lacheau. Le réalisateur cartonne aux box office lors de chacune de ses sorties que ce soit « BabySitting » ou « alibi .com ». Il est de retour devant et derrière la caméra pour un film de super-héros made in France. Toute la bande est réunie avec Elodie Fontan ou Tarek Boudali. D’ailleurs, ils accompagneront Philippe LAcheau lors de l’avant première à Toulouse de « Super-héros Malgré lui ».

Le film sortira en salle le 9 février 2022. Donc l’avant première du 16 décembre est un joli cadeau de noel pour le fans toulousains.