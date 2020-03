Christophe Maé en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Suite aux consignes imposées aux producteurs de spectacles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la date de Christophe Maé prévue le 21 mars au Zénith Toulouse Métropole est reportée le 27 octobre 2020. Les billets restent valables pour cette nouvelle date.

Christophe Maé enfin de retour ! Depuis plus d’une décennie, le chanteur enchaîne les succès, chacune de ses tournées crée l’événement. Christophe Maé a sorti cet automne son nouvel album « La Vie d’artiste », et remontera sur scène dans toute la France en 2020. Ce prochain show ambitieux et généreux nous réserve de nombreuses surprises !

Au final, Christophe MAé sera sur la scène du Zénith de Toulouse les 26 et 27 octobre prochain.

Infos billetterie : www.box.fr