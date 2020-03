Report du concert de Superbus de ce dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Les 20 ans de Superbus à Toulouse attendra !

En raison de la pandémie de Coronavirus COVID 19 et des mesures de confinement prises par le gouvernement, le concert de Superbus prévu ce dimanche 22 mars au Bikini est reporté à une date ultérieure. Pour le moment, les organisateurs n’ont pas dévoilé de date précise (vu le nombre de reports actuellement). En attendant d’en savoir plus, conservez vos billets !

1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates de concerts, un prix SACEM, une Victoire de la musique ,un NRJ Music Award, un MTV Award… et d’innombrables tubes qui ont trusté pendant des années les sommets des charts et de l’airplay radio. Plus qu’une simple liste de chiffres vertigineux, Superbus a marqué toute une génération et demeure un des groupes de pop-rock majeur de la scène française de ces 20 dernières années. SUPERBUS donne son tout premier concert en 2000. L’année 2020 marquera donc leur 20 e anniversaire de scène, l’occasion immanquable de revenir pour un XX Tour!

Superbus – 20 ans

Dimanche 22 mars 2020 (REPORTé)

Le Bikini

Réservations : www.bleucitron.net