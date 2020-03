15 centres de soins ouvriront à Toulouse lundi 23 mars

Partager Facebook

Pour répondre à l’appel du Professeur Stéphane OUSTRIC, Président de l’Ordre des médecins de Haute-Garonne et en lien avec les autorités sanitaires, Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, met ainsi à disposition 12 équipements culturels pour contribuer à la prise en charge des patients.

Ce qui porte à 15 le nombre de centres de consultation dédiés au suivi médical spécifique des personnes présentant des symptômes de type COVID qui ouvriront ce lundi 23 mars, à Toulouse.

Ces centres permettront ainsi d’éviter que les patients souffrant d’affections courantes autres ne soient en contact avec le virus à l’occasion de leur visite chez leur généraliste.

Ils ont été spécifiquement préparés pour accueillir dans les meilleures conditions les soignants et les patients. Ils seront désinfectés chaque matin et ouvriront tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

>> Il est rappelé qu’en cas de symptômes évoquant le COVID-19, il faut rester à domicile, ne surtout pas se déplacer chez son médecin ou aux urgences, éviter les contacts et appeler un médecin (médecin traitant ou pour une téléconsultation).

>> Si – et seulement si – les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, on appelle le 15.

>> Pour plus d’informations sur le coronavirus, un numéro vert est en place : 0800 130 000.

La liste des centres mis à disposition :

– MJC des Ponts-Jumeaux – 2 port de l’Embouchure, 31000 Toulouse (centre municipal)

– Centre culturel Bellegarde – 17 rue Bellegarde, 31000 Toulouse (centre municipal)

– Centre d’animation Bordeblanche – 5, rue Yves Rouquette, 31100 Toulouse (centre municipal)

– Centre Culturel Alban Minville – 1, place Martin Luther King, 31100 Toulouse (centre municipal)

– Centre animation Saint Simon – 10, chemin de Liffard, 31100 Toulouse (centre municipal)

– SOS Médecins – 24 route d’Espagne, 31100 Toulouse

– MMG La Faourette – 142 rue Henri Desbals 31100 Toulouse

– Le Metronum – 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse (centre municipal)

– Théâtre des Mazades – 10 avenue des Mazades, 31200 Toulouse (centre municipal)

– Espace Saint Cyprien – 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse (centre municipal)

– Maison des Associations Niel – 3 Place Guy Hersant, 31400 Toulouse (centre municipal)

– Salle Pont des Demoiselles – 7, avenue Antoine Saint-Exupéry, 31400 Toulouse (centre municipal)

– Centre animation Soupetard – 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse (centre municipal)

– Salle Achiary – 42 rue Henriette Achiary, 31500 Toulouse (centre municipal)

– MSPU La Providence – 1 avenue Louis Blériot, 31500 Toulouse