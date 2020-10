Centre européen pour les prévisions météorologiques : La France a déposé la candidature de Toulouse

Partager Facebook

L’Etat français vient de déposer la candidature officielle de Toulouse pour accueillir le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), dont le siège est actuellement à Reading, au Royaume-Uni.

Toulouse a été choisie en mai dernier par le chef de l’Etat pour porter la candidature française et accueillir entre 150 et 250 experts de ce centre européen, et leurs familles.

Le CEPMMT est une organisation intergouvernementale indépendante soutenue par 34 Etats. Il est à la fois institut de recherche et service opérationnel pour les données climatiques et la surveillance des phénomènes météorologiques. Brexit oblige, l’accès aux fonds européens impose aux équipes concernées de rejoindre un Etat-membre de l’Union européenne.

Pour Toulouse, il s’agit notamment d’accueillir des services de Copernicus – programme européen d’observation spatiale de la Terre – qui surveillent la qualité de l’air et le changement climatique, alors que le service européen de surveillance des océans, Mercator Océan, est déjà implanté sur le territoire toulousain.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, qui s’était engagé auprès des Toulousains à porter la candidature de la Ville, a défendu les compétences du territoire, conjointement avec Carole Delga et Georges Méric, l’appui du Préfet Guyot ainsi que les acteurs publics et privés.

Outre son excellence scientifique dans les secteurs de la recherche, du spatial et de l’environnement, Toulouse qui entretient des interconnections européennes et mondiales sur le sujet essentiel des sciences de la terre, a pour elle ses atouts environnementaux et sa qualité de vie.

Le choix final interviendra d’ici la fin de l’année 2020.