Ce weekend, c’est la Fête des Vendanges à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après le succès de la 1ère édition qui avait réuni près de 5 000 personnes, la Fête des Vendanges s’installe à nouveau place du Capitole les 21 et 22 octobre prochain et accueille le temps d’un week-end les bons vivants, les amateurs de bonne chère et de bons vins, les gastronomes petits et grands.

Organisée en partenariat entre les commerçants de Toulouse et ses quartiers et les Vins du Sud-Ouest, la Fête des Vendanges réunit plus de 60 exposants (vignerons, charcutiers, fromagers…) et propose de nombreuses animations tant en journée qu’en soirée. À la découverte des Vins du Sud-Ouest…

Les Vins du Sud-Ouest, on à tous l’impression qu’on les connaît et pourtant ils évoluent, ils innovent et ils peuvent nous surprendre. 50 vignerons du Sud-Ouest, sous la bannière Sud-Ouest de Cœur, feront découvrir au grand public les vignobles et productions de notre Région. Ils présenteront leur terroir, leur histoire, leur savoir-faire et leurs meilleures cuvées que l’on pourra déguster et acheter.

De l’animation pour tous

Une guinguette, un bar à vins, des produits locaux à déguster : les fromages de chez Xavier, la confrérie de la saucisse ou encore les huîtres présenteront leur savoir-faire artisanal et viendront régaler les gourmands.

Et pour les enfants, un programme dédié autour du goût et des arômes a été imaginé tout spécialement pour eux ! Le tout mis en musique par la bandas « Los Pastellos », des chants traditionnels avec « les Mâles au chœur » et un set DJ avec le « Bacchus Social Club ».

Fête des Vendanges

Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2021

Place du Capitole – Toulouse

De 12h à 23h le vendredi

De 10h à 23h le samedi

Entrée 2 euros