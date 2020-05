Partager Facebook

Selon le site lesviolets.com , le chômage partiel est terminé du côté du TFC pour les administratifs du club. Jean François Soucasse, directeur général du Toulouse FC, autorise depuis ce lundi 18 mai aux équipes commerciales, de communication et en charge du recrutement de retrouver les locaux. Beaucoup de dossiers sont sur le feu comme le remboursement des abonnements et des places achetés mais aussi les partenariats pour la fin de saison et la saison suivante.