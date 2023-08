Carl Craig en live au Bikini

Partager Facebook

Carl Craig débarque pour un live au Bikini Toulouse ce samedi 12 aout !

Nouvelle soirée organisée par Regarts. Cette fois ci, rendez-vous au Bikini avec Carl Craig. Carl Craig est un visionnaire multidisciplinaire dont les goûts et les influences éclectiques convergent tous vers sa « discipline principale » – Carl Craig. La quête d’indépendance et d’autosatisfaction de ce pionnier de Détroit est le catalyseur de trois décennies d’innovation et d’accomplissement dans le domaine de la musique électronique.

On retrouvera aussi en live Miam Sound Machine et le Baccus Social Club.

Carl Craig

Samedi 12 aout 2023

Le Bikini – Toulouse

lebikini.com