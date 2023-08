Près de Toulouse, un Château théâtre de trois jours d’Electro !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le château de la Garrigue, à 30 min de Toulouse, découvrez pendant trois jours le Fabulous Festival avec son line up electro de qualité.





Le Festival débarque dans le cadre bucolique et estival du Château de la Garrigue, près de Toulouse. Pour cette édition le Fabulous Festival propose trois jours de live avec la crème de la scène électronique. Du 18 au 20 aout, on passera donc d’une ambiance chill à un club géant avec une trentaine d’artiste en journée et toute la nuit. Bars, cuisine estival, soleil, bonne humeur, tout devrait bien se goupiller pour passer deux jours au son d’une belle programmation à Villemur-sur-Tarn, à 30 minutes à peine de Toulouse.

Proposé par l’association Plein Phare, le Fabulous invite les festivaliers dans un décor assorti à son nom, en bord de lac, le festival profite d’une piscine en forme de violon, près de laquelle sera installée la scène extérieure. On pourra profiter du meilleur de la scène electro en journée et en soirée. Un événement idyllique !

Au programme de cette édition du Fabulous Festival, on notera la présence de Billx, Creeds, Ditryphonics, Hysta, Squad, Syncope, Agoria, Cosmic Boys, Juria, La P’tite fumée, Lokier, Etienne de Crecy, Boys Noize, Marc Maya ou encore Rivo.

Fabulous Festival

Du 18 au 20 aout

Chateau de la Garrigue

Infos et réservations : https://fabulous-festival.fr/