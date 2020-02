Black M, ce jeudi soir en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce jeudi 20 février, Black M sera en concert à Toulouse, au Bikini, avec un nouvel album.

Black M, le prince (charmant) de la rime qui, depuis Sexion d’Assaut, était devenu un artiste qui comptait beaucoup dans le paysage musical français.

Après avoir eu, pour son premier album en 2014, « Les yeux plus gros que le monde » (900 000 exemplaires vendus) et avoir affirmé, en 2016, être un « Eternel insatisfait » (300 000), il remit les compteurs à zéro pour son troisième opus qu’il annonça comme étant encore plus personnel et authentique. Venez découvrir « Il était une fois… » conté par Black M l’enchanteur lors d’une tournée dans toute la France.





Black M en concert

Le 20 février 2020 au Bikini

réservations : www.box.fr