Interstellar dans le cadre de l’Odyssée de l’Espace à la Cinémathèque de Toulouse !

En partenariat avec le CNES et la Cité de l’Espace, la Cinémathèque de Toulouse propose de redécouvrir le film Interstellar de Christopher Nolan dans le cadre des rendez-vous « L’Odyssée de l’Espace ». Projection du film le vendredi 28 février 2020 à 19h.

Cette année, avec le rendez-vous « L’Odyssée de l’espace », nous embarquerons pour les confins de l’espace avec trois films qui ont un point de départ commun : la fin d’un monde.

Ouverture du rendez-vous avec Interstellar de Christopher Nolan, une grande œuvre tout aussi métaphysique que monumentale.

Christopher Nolan convoque Kubrick et Tarkovski et explore l’espace, mais aussi et surtout le temps. L’odyssée de Cooper (Matthew McConaughey) et de ses camarades astronautes partis à la recherche d’un nouveau système stellaire dans l’espoir d’y trouver une planète habitable qui pourrait bien sauver l’humanité. Quand la vraisemblance scientifique s’immisce dans un blockbuster hollywoodien. Une grande œuvre tout aussi métaphysique que monumentale. Et alors que le monde est à l’agonie, la vie demeure une simple tragédie prise dans les filets du temps.

Séance suivie d’un échange avec Philippe Collot, responsable de la communication institutionnelle au CNES.