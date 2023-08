Biensüre en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Biensüre sera en live ce vendredi 25 aout à la Halle de la Machine Toulouse.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse. Plus que deux soirs pour profiter de ces concerts estivaux.

Terrasses de cafés, concerts, clubs, bars et salles de spectacle. Enfants des villes, de la campagne, de la Méditerranée ou des montagnes. Marseille, mélancolique et solaire. Voilà le décor dans lequel s’unissent les trois membres de Biensüre Leur amitié fraternelle donne naissance à une musique hybride faite de groove et de rythmes sulfureux, de mélodies anatoliennes qui transpercent des vagues de synthé disco. Embarquez sur leur flow pour une quête psychédélique vers la joie, la danse et l’union.