Junior VAIVAI pour deux ans de plus au TO

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Junior VAIVAI a renouvelé son contrat avec le Toulouse Olympique XIII pour deux saisons supplémentaires. Il est donc lié au club bleu et blanc jusqu’à la fin de l’exercice 2022.

Alors que sportivement, l’équipe fanion du TO est toujours dans le flou suite à la crise sanitaire mondiale, les dirigeants Olympiens s’activent en coulisses pour garantir la compétitivité du squad dans le futur.

Joueur de ballon athlétique, puissant et vif, Taiaolo Junior VAIVAI s’est aussi très bien intégré au vestiaire du TO, grâce à sa bonne humeur. Comme toute l’équipe, il a été coupé dans l’élan de son bon début de saison après 2 essais marqués en 4 matchs.

Né à Auckland et formé chez les South Sydney Rabbitohs avec qui il a découvert la NRL (4 matchs), Junior est ensuite parti à Penrith (8 matchs de NRL) avant de montrer toute l’étendue de son talent en Super League avec les Hull Kingston Rovers à partir de 2018. En deux saisons avec les « Robins », il a joué 35 rencontres pour 14 essais inscrits. Le centre s’est aussi distingué sur la scène internationale en participant aux dernières Coupes du Monde, à XIII (2017) et à IX (2019), avec les Etats-Unis.

Junior VAIVAI : « Tout d’abord, je voudrais remercier mon père au paradis de me permettre d’avoir cette opportunité. Je suis vraiment content de rester 2 saisons supplémentaires au TO. Nous avons un super groupe, qui travaille dur chaque jour, ainsi qu’un staff très performant qui sait comment faire pour que nous soyons à notre meilleur niveau chaque week-end. Ma famille et moi sommes excités à l’idée de rester à Toulouse et de continuer à apprendre le français. J’espère que nos fans vont bien après la crise que nous avons traversée et pouvoir les retrouver bientôt. »