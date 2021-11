Ayo et Tim Dup en concert à Toulouse pour l’association Humanitaire MBORO

Partager Facebook

La chanteuse Ayo donnera un concert ce vendredi 12 novembre à la Halle aux Grains de Toulouse pour célébrer les 10 ans de l’association Humanitaire MBORO.

L’auteur-compositeur Joy Ogunmakin, plus connu sous le nom d’Ayo, enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-soul avec une précieuse touche de fraîcheur. Après cinq albums, des millions d’exemplaires vendues et des centaines de concerts, l’artiste a fait son grand retour en 2020 avec « Royal », un album aux sonorités folk-soul teintés de jazz qui enveloppent sa voix unique et qui reconnectent complètement l’artiste à son public.

Aujourd’hui considérée comme une artiste phare de la scène soul et folk internationale, Ayo est aussi unanimement reconnue pour sa générosité en concert ! Chacune de ses dates implique de nombreux échanges en français avec les spectateurs et, le plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter la scène pour venir chanter au milieu de son audience…

Dans la continuité de cette même générosité, l’artiste sera en concert à la Halle aux Grains ce 12 novembre pour célébrer les 10 ans de l’association Humanitaire MBORO et partagera l’affiche avec la jeune étoile montante de la chanson française, Tim Dup.

Réservations : www.bleucitron.net