Concours. Gagnez vos places pour Caravan Palace au Bikini !

Le 19 novembre prochain, Caravan Palace sera en concert au Bikini. Le concert est complet, Toulouse Blog vous offrent les dernières places !

Après avoir passé plus d’un an terrés dans leur studio parisien, Caravan Palace a refait surface avec un nouvel album en 2019. Malheureusement, le COVID et la crise sanitaire ont freiné la tournée plusieurs fois reportée. Enfin, les voilà à Toulouse pour nous présenter ce superbe opus.

‘Miracle’ est la suite attendue à leur album de 2015, , qui s’est déjà écoulé à 230 000 albums dans le monde, dont 125 000 aux Etats-Unis. L’album a reçu la certification OR IMPALA au niveau européen et PLATINE EXPORT par l’UPFI. Le single Lone Digger est quant à lui certifié DIAMANT EXPORT.

La virtuosité musicale du groupe, alliée à son énergie et à sa joie de vivre, est évidente lors de ses impressionnantes tournées qui s’étirent sur plusieurs années et les ont vus jouer à Coachella, Glastonburry, Les Vieilles Charrues, Rock en Seine, Bestival, Boomtown, Paleo Festival, etc…

Le concert au Bikini est complet. Toulouse Blog vous offre les dernières places !