Avec « Au BPM » et « Triste Temps », So La Lune de retour

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

So La Lune fait son retour avec deux extraits de son futur album prévu pour début décembre. Puis, il partira en tournée avec un passage au Bikini Toulouse le 12 avril 2024.

Le parcours de So La Lune continue après le succès de son dernier EP, le revoilà avec un nouvel album pour le 8 décembre prochain, intitulé « L’Enfant de la pluie ». Pour accompagner l’annonce de cette sortie et les dates d’une prochaine tournée, avec un passage à Toulouse, le rappeur a dévoilé deux titres « Triste Temps » et « Au BPM ». Vous allez chavirer pour ces deux chansons !

Réservations pour la date toulousaine : lebikini.com