Gossip annonce un nouvel album et nous dévoile « Crazy again »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Gossip, mené par Beth Ditto, signe son grand retour avec le titre « Crazy Again » extrait de leur futur album.

C’est officiel, Gossip marque son grand retour avec le titre Crazy Again. La bande à Beth Ditto sortira un nouvel opus en 2024 après une brève réformation en 2019. Cet album marque le retour en studio du groupe 12 ans après leur dernier disque. Aux manettes, on retrouve le génial Rick Robin, à qui on doit déjà Heavy Cross en 2009.

L’album « Real Power » est en précommande : https://gossip.lnk.to/realpower