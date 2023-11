Concours. Gagnez vos places pour SAEZ en concert à Toulouse !

Partager Facebook

Le chanteur Saez sera en concert le 26 novembre prochain au Zénith Toulouse Métropole. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Saez est bien de retour en cette année 2023. Le chanteur a débuté une tournée exceptionnelle le 10 novembre dernier à Amiens pour s’étendre jusqu’au 9 décembre avec un concert à l’Accor Arena Paris. Entre temps, il présentera ses nouveaux projets sur la scène du Zénith Toulouse Métropole le 26 novembre. Avant cette date, Saez, et même si il a fallu prendre le temps avant de le retrouver sur scène, il n’a pas chômé avec l’EP Telegram sorti en décembre 2022, l’enregistrement de Mélancolie, 11 titres inédits à la guitare et La Symphonie des siècles, un double album symphonique avec l’orchestre national Avignon-Provence, dirigé par le chef Nicolas Simoni. Enfin, il a lancé le projet Apocalypse, un triple album de 3 heures en écoute payante sur son site officiel. Il ne dévoilera les chansons et l’album seulement si la somme récoltée est suffisante le 7 juillet 2024.

En attendant, rendez-vous au Zénith Toulouse le 26 novembre. Toulouseblog vous offre des places !

Saez en concert

Le 26 novembre 2023

Zénith Toulouse Métropole

www.bleucitron.net