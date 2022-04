Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 13 avril, l’équipe du film Années 20 d’Elisabeth Vogler sera présente au Cinéma ABC de Toulouse pour une avant-première exceptionnelle.

Années 20 est un long-métrage tourné en un seul plan séquence dans Paris avec plus de 24 acteurs·ices à la sortie du premier confinement.

Alors que la vie reprenait à peine, la réalisatrice Elisabeth Vogler tourne ce film librement, inspirée par l’énergie du moment. Ce soir de juin, la caméra dérive dans la ville pour nous offrir les discussions de celles et ceux qui croisent son chemin. Ils disent ce qu’ils ont vécu, pensé, ressenti, pleuré et aimé, ici à la surface de cette terre.

Et on relie chaque petite histoire pour raconter notre époque. Un vrai plan séquence sur 6km, à pied, en métro, en scooter, tourné sans filet de sécurité, dans la rue, au milieu de la foule et de la circulation. Une organisation millimétrée pour accueillir l’imprévu de la vie le jour du tournage.

Le film sortira en salle le 27 avril prochain mais sera à découvrir en présence de l’équipe du film le 13 avril prochain au Cinéma ABC de Toulouse.