Sting reporte son concert au Zénith de Toulouse

Prévu ce mercredi 6 avril, le concert complet de Sting au Zénith de Toulouse est de nouveau reporté.

La tournée de Sting ne passera pas par Toulouse ce mercredi. Le chanteur a annoncé que plusieurs de ces musiciens ont été frappés par la Covid 19 rendant impossible les concerts. 10 000 toulousains attendaient le retour de l’ex-leader de The Police. Il faudra patienter car on ne connait pas encore la date du report.

Communiqué du producteur le 2 avril 2022 :

« Suite aux annonces du début de semaine dernière indiquant que les spectacles de Sting à Dijon et St. Etienne ont été reportés en raison de cas de Covid des membres de sa tournée My Songs, le producteur Live Nation a le regret d’annoncer que les concerts prévus initialement pour la semaine à venir en France sont également reportés à une date ultérieure. Il s’agit des concerts de Strasbourg (4 avril), Toulouse (6 avril), Aix-en-Provence (7 avril) et Caen (9 avril).

Les fans sont priés de garder leurs billets en attendant la reprogrammation prochaine du spectacle.

Merci de votre compréhension. »