Annulation du concert de Steven Wilson à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La tournée, dont le passage toulousain, de Steven Wilson à la rentrée 2021 est annulée. A Toulouse, le chanteur devait jouer le 27 septembre au Casino Barrière.

Dans un communiqué, Steven Wilson a annoncé l’annulation de sa tournée prévue de septembre à octobre 2021 en France. Si vous êtes en possession de billets pour l’une des dates françaises, comme Toulouse le 27 septembre, rapprochez du point de vente dans lequel les billets ont été achetés.

Voici le message de l’artiste : « Malheureusement, pour la deuxième fois, je suis obligé de reporter ma tournée The Future Bites. Les dates reportées devaient commencer en septembre. Alors que les développements récents m’ont au moins rendu optimiste sur le fait que les concerts britanniques puissent se dérouler (non sans certitude), il n’en va pas de même pour une grande partie du reste de l’Europe. Comme il est maintenant clair qu’il ne sera pas possible de faire un bon nombre de ces concerts, j’ai pris à contrecœur la décision d’annuler toute la tournée. Pour un artiste solo, tant de mes dépenses sont à investir en amont, avec les répétitions et l’engagement des musiciens, le développement de la production, donc ne pouvoir ensuite produire qu’une poignée de spectacles au mieux n’aurait tout simplement pas été financièrement possible. Encore une fois, je dois m’excuser pour la déception et les éventuels désagréments occasionnés. Je prévois d’utiliser le temps devant nous de manière créative et de sortir 2 nouveaux albums que j’ai en cours en 2022 et 2023 respectivement. Avec cela à l’esprit, il est plus logique pour moi de me projeter de tourner sur ces albums à l’avenir et d’y incorporer les idées et les chansons de The Future Bites. En attendant, il y a davantage de contenu lié à The Future Bites à venir au cours des prochains mois sous la forme de remixes fantastiques et de la sortie du titre Anyone But Me, qui était à l’origine le morceau de clôture de l’album mais que j’ai remplacé par Count of Unease. En ce moment, je travaille également dur pour terminer mon livre qui sera publié plus tard cette année chez Little Brown. Je communiquerai sur cela très prochainement. Le monde est totalement désordonné en ce moment, et l’annulation de ma tournée n’est pas particulièrement significative avec tout ce qu’il se passe, mais malgré tout j’avais tellement hâte de sortir de chez moi et de jouer avec de vrais musiciens devant un vrai public à nouveau, donc c’est un vrai coup dur. Merci encore pour votre compréhension et votre patience »