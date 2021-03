Choisissez les noms de la double naissance du Zoo African Safari près de Toulouse

Partager Facebook

Pour débuter la semaine, le Zoo African Safari de Plaisance du Touch, près de Toulouse, a annoncé la double naissance de deux chèvres.

Les deux petites chèvres sont nées le 17 janvier dernier au Zoo et il est temps de leur trouver un joli petit nom. Pour bien faire, le public est invité à choisir leurs prénoms sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, on pourra choisir le prénom pour la première entre Réglisse, Smarties ou Tagada. Et sur Instagram, entre Dragibus, Guimauve et Nougatine pour la seconde.

Lundi prochain, le Zoo donnera les résultats. A vos votes !

On commence la semaine avec une double naissance !