Sport: Les clubs de Toulouse se mobilisent pour leurs supporteurs

Obligés de jouer tous leurs matchs à huis-clos depuis de (trop) longs mois, les clubs professionnels de la Ville Rose (FENIX Toulouse Handball, Spacer’s Volley, Stade Toulousain, Toulouse Basket Club, Toulouse Football Club, Toulouse Métropole Basket et le Toulouse Olympique XIII) et ceux du grand Toulouse (Blagnac Rugby, Colomiers Rugby) se sont mobilisés pour s’adresser au public de l’agglomération toulousaine.

En attendant d’ouvrir à nouveau les portes de leur stade/salle, les représentants de l’excellence sportive de la métropole s’afficheront donc ensemble dans le cadre une opération de communication d’envergure, au travers d’affiches grand format dispersées sur les communes de Toulouse, Blagnac et Colomiers, sur Internet et les réseaux sociaux, pour commencer.

L’objectif est aussi d’envoyer un message fort à tous les acteurs du sport en général – sportifs, licenciés, parents de licenciés, dirigeants, bénévoles etc… – quelle que soit leur implication, qui se retrouvent à l’arrêt forcé actuellement. Les clubs professionnels pensent aussi à toutes ces personnes sans qui le sport toulousain n’existerait pas, et espèrent les retrouver très bientôt lors de leurs matchs ou, pourquoi pas, d’actions communes.

Une initiative commune, soutenue par les 3 municipalités, par la Métropole, le Conseil Départemental et la Région, qui a pour but de s’inscrire sur la durée puisque les acteurs concernés ont déjà manifesté leur souhait de recommencer et de proposer autre chose sur le moyen et long terme !

Le Président de Colomiers Rugby, Alain CARRÉ, déclare :

» Je salue cette initiative commune qui j’espère, sera appréciée de tous les amoureux du sport toulousain. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne nous a bien aidés dans cette opération, de même que la ville de Colomiers et la métropole.

Ce sera certainement un début pour des opérations de plus grande envergure ensuite, et nous mettrons tout en œuvre pour mener à bien et pérenniser ces actions.

Pour terminer, je dirais que peu importe la forme du ballon, dans cette période nous sommes tous ensemble, et nous la surmonterons «

Didier Lacroix président du Stade Toulousain :

« Dans cette période où l’incertitude tarde à faire place à l’optimisme, où la crise sanitaire et son lot de restrictions nous contraignent à évoluer à huis-clos, nous mesurons plus que jamais la valeur des encouragements de nos supporters et combien ils manquent à notre jeu. Des enceintes vidées de leurs publics, privées de leur passion, c’est une réalité à laquelle nous sommes confrontés chaque week-end et c’est dans la force et le soutien, même à distance, de nos supporters que nous forgeons l’avenir de nos clubs et puisons la motivation nécessaire pour que demain nous puissions nous retrouver et partager ensemble ces moments de convivialité qui nous manquent tant. Les valeurs du sport et de solidarité prennent un sens tout particulier et c’est ce témoignage que les clubs Toulousains souhaitent porter aujourd ‘,» s’exprime Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain.

Le Président du FENIX Toulouse Handball, Philippe Dallard :

« Toute crise induit également des opportunités, des perspectives nouvelles et c’est exactement ce qu’il se passe avec cette opération de communication commune menée par les 9 clubs pros de l’agglomération toulousaine.

Réunis autour d’une seule et même volonté forte de soutenir tous ceux que le sport affecte, nous avons su trouver les clés d’une solidarité et d’une entraide sincère. Certes nous n’avons pas les mêmes maillots, mais nous portons tous haut et fort les couleurs et les valeurs de la Ville Rose et avons tous les mêmes objectifs : éduquer par le sport, promouvoir un mode de vie sain, soutenir les clubs amateurs, créer du lien social.

Il est de notre devoir de soutenir le monde du sport et d’en remercier tous ses acteurs pour ce qu’ils nous apportent au quotidien. Institutions, clubs amateurs, sportifs, bénévoles, partenaires, supporters, merci pour votre soutien, vous êtes notre force, nous nous retrouverons bientôt au bord des terrains. »