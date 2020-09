Annulation des Bulles Sonores à Limoux

Partager Facebook

Prévu du 16 au 18 octobre, le Festival Les bulles Sonores à Limoux est annulé.

Mauvaise nouvelle pour le festival. Dans les conditions actuelles, il est impossible de maintenir l’édition 2020 des Bulles Sonores. Déjà en avril, la soirée Préambul(l)es avait du être annulé en raison du confinement dû à la lutte contre le Covid 19.

« Nous avons donc travaillé d’arrache-pied avec les artistes, nos partenaires et tous nos prestataires pour rendre possible cette huitième édition des Bulles Sonores : organisation des flux de publics, concerts en plein air, gestes barrières, prévention… hélas la situation sanitaire nous a rattrapé, et les nouvelles mesures de distanciation à mettre en place ne sont plus compatibles avec la capacité du site et l’ADN du festival : une programmation et une ambiance ultra festive, un esprit de partage et de convivialité, et la possibilité de vous faire danser ! C’est donc le cœur lourd que la décision a été prise, en concertation avec les autorités, d’annuler le festival prévu du 16 au 18 octobre 2020. Tous les billets achetés seront remboursés » explique un communiqué de presse.

C’est la deuxième annulation du festival après l’édition 2018. A l’époque, les Bulles Sonores n’avaient pas eu lieu suite aux intempéries dans l’Aude.

On souhaite bon courage aux organisateurs en espérant les revoir l’an prochain pour une belle édition 2021 !