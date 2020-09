Exposition des photos de Sanlé Sory à Toulouse

Partager Facebook

Le Château d’eau de Toulouse expose l’oeuvre de Sanlé Sory jusqu’au 15 novembre prochain.

La Galerie Le Château d’Eau accueille les œuvres du photographe burkinabè Sanlé Sory jusqu’ au 15 novembre. Réalisé en grande partie entre 1960 et 1983, en République de Haute-Volta, ce travail photographique témoigne du bonheur d’une liberté retrouvée et d’une effervescence sociale et culturelle unique.

« Bobo Yéyé » rassemble une centaine de photographies prises par l’artiste dans son studio Volta Photo – tirages modernes et d’époque – ainsi que de la vie nocturne lors de soirées dansantes et de virées du photographe dans la région des Hauts-Bassins, au sud-ouest du pays.

Reporter, illustrateur de pochettes de disques, photographe officiel mais surtout photographe de studio sensible, son objectif passe en revue de manière pertinente la fusion qui s’opère entre tradition et modernité. Il reflète également une certaine exubérance de la jeunesse au lendemain des premières décennies des indépendances africaines.

L’exposition présentée au Château d’Eau s’enrichit de dix tirages encore jamais présentés, d’une bande musicale originale, de pochettes vinyles d’époque et de la reconstitution du studio photo de l’artiste. Empreinte d’élégance, cette oeuvre photographique constitue un fonds patrimonial remarquable, fort de centaines de milliers d’images.

Découvert sur la scène internationale suite à sa rencontre en 2011 avec Florent Mazzoleni, le travail du photographe a été présenté à Londres et New York (2017, 2018) et a fait l’objet d’une rétrospective à l’Art Institute of Chicago en 2018, la première consacrée à un photographe africain dans l’un des plus prestigieux musées américains.