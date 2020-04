Annulation de Occitanie fait son cirque en Avignon

Partager Facebook

« Occitanie fait son cirque en Avignon », le petit festival de cirque dans le grand festival de théâtre, est annulé en raison des nouvelles mesures gouvernementales liées à la lutte contre le Coronavirus.

Depuis 14 ans, Occitanie Fait Son Cirque En Avignon met en lumière le cirque contemporain d’Occitanie et d’ailleurs, dans une programmation riche et variée pendant le festival Off. Véritable village de cirque en marge de l’effervescence avignonnaise, le festival était initialement prévu sur l’île Piot du 7 au 19 juillet et devait présenter 11 compagnies en salle et sous chapiteau.

Après réflexion, et à l’unanimité, le Festival ne pouvait avoir lieu pour deux raisons majeures :



> les raisons sanitaires évidentes : préserver les artistes, les techniciens, salariés, les bénévoles, le public. Il en va de la responsabilité de tous de lutter contre la propagation du virus. La prise de risque est partie prenante du cirque, tout comme la sécurité, la considération de l’autre et du monde environnant.

> les raisons professionnelles : Les conditions de préparation artistiques et techniques (répétitions, générales publiques) n’étaient plus réunies et ne pouvaient que fragiliser les projets.

C’est l’annulation de spectacles de 11 compagnies retenues cette année :

6 SPECTACLES ISSUS DE COMPAGNIES DE LA RÉGION OCCITANIE :

Je suis tigre, Groupe Noces

Brut, Cie Marta Torrents

En attendant le grand soir, Cie Le doux supplice

Pour Hêtre, Cie IETO

De la colle pour vos âmes (cirque, paillettes et sparadrap), Ecole Supérieure des Arts Du

Cirque de Toulouse – Occitanie.

Low Cost Paradise, Cirque Pardi! à Villeneuve Les Avignons, dans le cadre du festival

Villeneuve en Scène.

5 SPECTACLES ISSUS DE COMPAGNIES HORS RÉGION ET D’EUROPE :

Iküeman, Cie du Chaos (avec le soutien de la région du Grand Est)

Mousse, Cie Scratch, (Belgique), sélectionné avec la complicité du Théâtre des Doms

L’autre, Cie Puéril Péril (Rhône-Alpes)

Interprète, Cheptel Aleïkoum (avec le soutien de la région Centre Val de Loire)

Dans ton coeur, Cie AKOREACRO (avec le soutien de la région Centre Val de Loire)