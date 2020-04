Les concerts de PNL à Toulouse reporté à 2021

Partager Facebook

Le groupe PNL sera en concert les 13 et 13 février 2021 au Zénith de Toulouse.

Les concerts de PNL initialement prévus les 4 et 5 juin 2020 au Zénith de Toulouse sont reportés respectivement aux 12 et 13 février 2021. Cela fait suite aux restrictions imposées pour lutter contre le COVID 19. Les billets pour le 04 juin 2020 seront valables le 12 février 2021, et les billets pour le 05 juin 2020 seront valables le 13 février 2021. Les personnes désirant se faire rembourser le pourront en se rapprochant de leurs points de vente, jusqu’au 1er septembre 2020.