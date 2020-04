Des ciné-rencontres depuis chez vous avec l’Utopia Tournefeuille

Partager Facebook

Deuxième numéro ce jeudi 16 avril avec « L’Europe au pied des murs » dès 20h30 sur le site de l’Utopia.

Le cinéma Utopia Tournefeuille, mais aussi Toulouse-Borderouge, lance un cycle de rencontre en direct mais en ligne autour de films produits et réalisés dans la région : « Les Ciné-Rencontres, En direct ! En ligne ! Avec vous… mais chez vous »

Avec un nom comme ça, tout un programme ! Si les salles de cinéma sont fermés encore un bon moment, elles n’ouvriront pas le 11 mai ( https://www.toulouseblog.fr/pas-de-reouverture-pour-les-salles-de-cinema-le-11-mai-prochain/ ) , des initiatives sont nombreuses. Et on aime fortement celle de l’Utopia Tournefeuille près de Toulouse. La salle propose de mettre en ligne des films réalisés et produits en Occitanie suivi d’un débat en ligne autour du documentaire.

Après la diffusion de « Hotel Regina » le 9 avril suivie d’un débat, qu’on peut retrouver sur leur site, une nouvelle édition a lieu ce jeudi soir : un documentaire sur les frontières, « L’Europe au pied des murs ». Tous ces films font parti du cycle Cinéma d’ici et de pas loin.

Ces séances sont en partenariat avec la région Occitanie et se renouvelleront tous les jeudis voir plus si le succès est au rendez-vous.

Pour en voir plus et suivre ces séances : http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=4188&mode=film

N’oubliez pas aussi d’aider les cinéma Utopia Tournefeuille et Toulouse Borderouge en achetant vos carnets de ticket. Cette entrée d’argent en période de confinement aidera le cinéma à survivre à la crise. Et vous, vous aurez de quoi voir à la réouverture des salles.