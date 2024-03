Anne Paceo, Ibrahim Maalouf, Agélique Kidjo, Jacob Collier…la belle programmation de Jazz in Marciac !

La 46e édition du festival Jazz In Marciac aura lieu du 18 juillet au 4 août 2024 avec un line up incroyable de Anne Paceo à Ibrahim Maalouf en passant par Jacob Collier ou encore Imany et Chris Isaak.

Durant l’été, un festival marque la saison avec des artistes internationaux dans le Gers. Jazz in Marciac nous revient pour une 46e édition avec de belles promesses. Après les records de fréquentation de l’année dernière, les organisateurs nous offrent encore une belle fête. « « Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde » : nous avons appliqué le conseil de Léonard de Vinci à notre manifestation », annonce l’équipe de Jazz In Marciac.

Cette année, des artistes présenteront des créations originales comme Anne Paceo, Émile Parisien avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, Avishai Cohen qui présentera un « special and unique show for Jazz in Marciac », sans oublier l’hommage au solaire Ahmad Jamal dont les notes percussives résonnent à jamais sous la voûte du chapiteau. Un hommage à Claude Nougaro aura lieu pour les 20 ans de sa disparition.

Coté programmation, la jeunesse prend lea pouvoir avec les lives de Laufey, Kinga Glyk, Jacob Collier avec ses 4 Grammy Awards. Mais des légendes de la musique seront aussi au rendez-vous avec Pink Martini, Ludovico Einaudi, Meshell Ndegeocello, Chris Isaak, Ibrahim Maalouf, Richard Galliano, Chucho Valdes ou encore Angélique Kidjo, Youn Sun Nah, Delgres, Caravan Palaice et Hiromi.

Vous l’aurez compris du 18 juillet au 4 aout, rendez-vous au festival Jazz in Marciac !

Infos et réservations : jazzmarciac.com