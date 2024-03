Un festival gratuit dédié à l’égalité pour les étudiants à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec Cap sur l’Egalité, Convivencia s’associe au Crous de Toulouse-Occitanie pour un évènement sportif, culturel et inclusif en itinérance au bord du canal du Midi.

Du 7 au 9 mars, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Crous de Toulouse-Occitanie, en partenariat avec Convivencia et Reso, propose aux étudiants un festival gratuit, dédié à l’égalité. Un évènement sportif, culturel et inclusif qui s’étendra sur 3 jours, en itinérance au bord du canal du Midi entre Ramonville et Toulouse.

3 jours, 3 escales et plus d’une trentaine d’animations gratuites :

Jeudi 7 mars, Péniche Didascalie, Port Sud – Ramonville

Cette première journée débutera dès 12h30 avec le spectacle d’ouverture « Ça va saigner ! ». et s’achèvera en musique avec concerts et danses.

Vendredi 8 mars, Péniche Saint-Louis, Port Saint-Sauveur – Toulouse

Sur cette seconde journée, 3 temps forts sont à noter : l’atelier Voix et Corps avec la poète musicienne Alima Hamel et la danseuse et chorégraphe Jehane Hamm, la rencontre avec l’autrice Camille Van Belle autour des Oubliées de la science et le spectacle d’impro sur l’égalité femme-homme avec La Brique de Toulouse.

Samedi 9 mars, Péniche Maison Nougaro, Port de l’Embouchure – Toulouse

Pour cette dernière escale, deux rencontres avec des sportives de renom, Emma Oudiou et Nicole Abar, sont notamment programmées, mais aussi un spectacle avec la compagnie Les MoustachuEs, un Baladathlon : une promenade poétique, décalée et surprenante. Pour la soirée de clôture, les musiques émancipées du Moyen-Orient seront mises à l’honneur avec les concerts du groupe Deli Zirzop et un DJ set de la productrice Sharouh (feat. Alima Hamel).

De nombreuses autres animations sont proposées durant les trois jours : des stands d’information et de sensibilisation, des initiations et démonstrations de sports paralympiques, de l’art thérapie, des ateliers d’échauffement de voix et corps, des ateliers break dance, des spectacles d’impro, des balades en roller, etc.

Plus d’infos : https://convivencia.eu/concert/cap-sur-legalite-itinerance-culturelle-et-sportive/