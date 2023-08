Anatomie d’une chute, Hypnotic…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Nouvelle semaine de cinéma avec la sortie de la palme d’Or 2023 « Anatomine d’une chute », Ben Affleck dans Hypnotic, Liam Neeson dans Retribution et le drame Les Fantômes d’Istanbul.

Anatomie d’une chute de Justine Triet

Avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère.

Hypnotic de Robert Rodriguez

Avec Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo

Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke, enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu’il poursuit sont bien plus machiavéliques qu’il ne l’imaginait : ils hypnotisent des innocents pour qu’ils commettent des crimes contre leur volonté.

Retribution de Nimród Antal

Avec Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell

Un homme d’affaires découvre qu’une bombe a été placée dans la voiture qu’il conduit par un assaillant inconnu. Ce dernier lui ordonne d’exécuter une série d’actions tout au long de la journée ou la bombe explosera… le tuant lui et sa famille.

Les Fantômes d’Istanbul de Azra Deniz Okyay

Avec Dilayda Güneş, Beril Kayar, Nalan Kuruçim

Istanbul, dans un futur proche. Alors que la ville est en proie à des troubles politiques et sous la menace d’un black out, Didem, une jeune danseuse activiste, croise le destin d’une mère dont le fils est en prison, d’une artiste féministe et d’un trafiquant rusé au cœur d’un réseau de trafic de drogue et d’arnaques.