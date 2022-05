Officiel : Ange Capuzzo rejoint le Stade Toulousain jusqu’en 2025

Partager Facebook

Ange Capuzzo et Vincent Clerc à Toulouse

La révélation italienne du dernier 6 Nations a signé jusqu’en 2025 avec le Stade toulousain. Ange Capuzzo animera les lignes arrières des Champions de France et d’Europe 2021.

Né en Isère au Pont-de-Claix, le 30 avril 1999, Ange Capuozzo rejoint le FC Grenoble à l’âge de 11 ans, après avoir débuté le rugby à l’US Deux Ponts. Il y fera ses classes jusqu’en 2019, où il connaîtra sa première apparition dans le groupe professionnel lors d’un match de Top 14 à Pau.

Initialement formé en tant que demi-de-mêlée, Ange découvre le poste d’arrière en 2019-2020 sous la houlette de Stéphane Glas, mais aussi d’ailier quelques matchs plus tard. Un choix gagnant puisque le jeune franco-italien s’épanouira pleinement dans ses nouvelles fonctions, au point d’être sacré meilleur marqueur de Pro D2 lors de l’exercice 2020-2021.

Cette année, il s’est révélé aux yeux du grand public lors de la dernière journée du Tournoi des VI Nations, amenant l’essai de la victoire qui rentrera certainement dans l’histoire du rugby italien. Une action sur laquelle les spectateurs ont pu observer ses différentes qualités. Vitesse, crochets, sens du jeu et altruisme : Ange est un joueur atypique et un atout offensif de choix qui vient renforcer l’effectif des Rouge et Noir.

« Comme un certain Vincent Clerc, issu également de Grenoble, Ange possède le profil idéal pour jouer au Stade Toulousain ! Nous avons déjà eu un aperçu de son talent en suivant ses prestations en Pro D2, et nous avons désormais hâte de voir comment il va s’intégrer au groupe et au plan de jeu établi par le staff. Ce recrutement s’inscrit dans notre volonté de construire un effectif compétitif pour les prochaines saisons. Ange est également un garçon de caractère, rempli de détermination. Nous l’avons notamment constaté dans la conviction de ses choix d’orientation, » précise le Président Didier Lacroix.