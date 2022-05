Transfert : Paul Graou rejoint le Stade Toulousain jusqu’en 2024

Partager Facebook

Le demi de mêlée du SU Agen, Paul Graou, s’est officiellement engagé avec le Stade Toulousain jusqu’en 2024.

Né le 25 juillet 1997 à Auch, Paul Graou a été formé dans le club de sa ville natale depuis l’âge de 4 ans. Il y a notamment côtoyé Antoine Dupont et Anthony Jelonch, qu’il retrouvera sous ses nouvelles couleurs. En 2017, Paul quitte le Gers pour rejoindre l’US Montalbanaise et tenter de se faire une place en Pro D2. Il connaîtra son premier match en professionnel le 17 août de l’année suivante, face à Carcassonne. Après 4 années passées à Sapiac et des performances remarquées, il rejoint le SUA en 2021.

La saison dernière, Paul aura été l’un des leaders de son équipe, faisant planer le danger sur les défenses adverses grâce, entre autre, à sa puissance et son jeu au pied. S’il ne sera joueur du Stade Toulousain qu’à partir de juillet, la Ville Rose ne lui est pas inconnue puisqu’il poursuit depuis quelques années une formation d’ingénieur à l’INSA, qu’il est en passe de terminer.

Avec ce recrutement, le Stade toulousain densifie sa mêlée avec Antoine Dupont mais aussi la prolongation de Martin Page-Relo.