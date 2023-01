Agenda : Que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Festival de cinéma, concerts, spectacles, Nuits de la lecture…le programme sera chargé ce week-end à Toulouse et sa région. Toulouseblog a sélectionné quelques idées de sortie !

Festival Télérama dans les cinémas toulousains

Du 18 au 24 janvier, le Festival Télérama revient dans les cinémas de Toulouse et sa région pour revivre les meilleurs films de 2022 mais pas uniquement ! On pourra revoir La Nuit du 12, Licorice Pizza, Les Amandiers, Les Passagers de la Nuit, Contes du hasard et autres fantaisies, As Bestas, la Conspiration du CAire, Armaggedon Time, L’innocent, R.M.N, Les enfants des autres, Le serment de Pamfir, Aucun Ours, Chronique d’une maison passagère, Sans filtre et En Corps.

Le Festival propose six avant-premières des films Ashkal, l’enquête de Tunis réalisé par Youssef Chebi, About Kim Sohee de July Jung, Retour à Séoul de Davy Chou, Mon Crime de François Ozon, La Syndicaliste de Jean Paul Salomé et le très attendu The Fabelmans de Steven Spielberg.

> https://www.toulouseblog.fr/cinema-le-festival-telerama-revient-cette-semaine/

Trial Indoor International de Toulouse

Le plus beau Trial Indoor du Monde est de retour au Zénith de Toulouse ce samedi 21 janvier pour fêter ses 40 ans. À cette occasion un thème unique en rapport avec son anniversaire sera mis en place pour un spectacle toujours plus incroyable. Vous retrouverez les meilleurs pilotes du monde, Toni Bou (Esp) le meilleur pilote de tous les temps avec 32 titres de Champion du Monde, Adam Raga (Esp) 6 fois Champion du Monde, Benoit Bincaz le N°1 Français, Matteo Grattarola N°1 Italien, Toby Martyn N°1 Anglais, Sondre Haga N°1 Norvégien, Jaime Busto (Esp) N°3 Mondial et Gabriel Marcelli (Esp).

> https://zenith-toulousemetropole.com/

Finale régionale pour Voix Nouvelles 2023

L’Opéra national du Capitole Toulouse accueillera sur sa scène et en public, la finale régionale Occitanie de la 5ème édition du concours Voix Nouvelles, le samedi 21 janvier.

Initié en 1988 par le Centre français de promotion lyrique (CFPL) – aujourd’hui Génération Opéra et la Fondation France-Télécom – aujourd’hui Fondation Orange, le Concours Voix Nouvelles a lieu tous les quatre ans. Il permet à de jeunes artistes de se faire entendre par des professionnels de l’art lyrique (directeurs d’opéras, chefs d’orchestre, chefs de chant, metteurs en scène…).

> https://www.toulouseblog.fr/voix-nouvelles-2023-lopera-de-toulouse-accueille-la-finale-regionale/

Giorda vous Hypnose à la Comédie de Toulouse

Ce vendredi 20 janvier, découvrez Giorda. Giorda, la 1ère femme hypnotiseuse de France, vient réveiller le potentiel qui est en vous ! Giorda repousse une nouvelle fois les limites de son art et vous offre une performance unique alliant mystères et émotions fortes, surprises et fous rires… comme seule Giorda en détient le secret !

Infos : www.lacomedietoulouse.com

Festival Cuba Hoy au Metronum

Comment faire cohabiter les rythmiques afro-colombiennes de Super Panela avec les sons électroniques du trompettiste et producteur toulousain Tanidual ? la réponse dans un set unique en son genre, mêlant les sons vibratoires des machines, le velouté de la trompette et l’intensité de la fête. Rendez-vous avec Super Panela ce samedi 21 janvier au Metronum Toulouse.

> lemetronum.fr

Sunday Time

Premier Sunday Time de l’année ! Pour ce premier rdv dominical de 2023 la Sunday Time s’associe avec BLR pour vous proposer une soirée avec la crème de la nouvelle scène électro française à suivre de près ! Rendez-vous dimanche 22 janvier dès 18h au Bikini.

> https://lebikini.com/2023/01/22/sunday-time-x-blr

Cantates sans filet à l’Eglise Saint Exupère

Une rencontre avec le grand Johann Sebastian Bach dont l’œuvre immense reste pourtant encore en grande partie à découvrir : l’Ensemble Baroque de Toulouse parcours au fil des ans ses quelque 200 cantates, journal intime d’un homme qui exerçait son art avec l’humilité et l’intransigeante exigence du bon artisan.

Rendez-vous à 17h ce dimanche 22 janvier à l’Eglise Saint Exupère.

Les effets spéciaux à l’honneur de la Cinémathèque Toulouse

En ce mois de janvier, la Cinémathèque de Toulouse nous propose de débuter l’année avec un cycle autour des Effets Spéciaux dans le cinéma.

> https://www.toulouseblog.fr/un-cycle-autour-des-effets-speciaux-a-la-cinematheque-de-toulouse/

Donner son sang au Capitole

Du 18 au 21 janvier, la grande collecte de sang organisée par le Rotary et l’EFS (Etablissement Français du Sang) en partenariat avec la Mairie de Toulouse, « Mon sang pour les autres » est de retour au Capitole pour la 25ème année. Plus de 400 bénévoles se mobilisent pour ce don du sang géant, parrainé cette année par le TFC.

7e édition des Nuits de la Lecture dans plusieurs lieux de Toulouse Métropole

Du 19 au 22 janvier, de nombreux lieux proposent de participer aux Nuits de la Lecture. Bibliothécaires, libraires, travaillants dans un musée ou un théâtre, tous jouent le jeu de ces rencontres avec le public autour de la thématique de la Peur.

Pour connaitre le programme complet : https://www.nuitsdelalecture.fr/