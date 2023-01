Un cycle autour des Effets Spéciaux à la Cinémathèque de Toulouse 

Partager Facebook

En ce mois de janvier, la Cinémathèque de Toulouse nous propose de débuter l’année avec un cycle autour des Effets Spéciaux dans le cinéma.

Et si on débutait l’année dans l’univers des effets spéciaux ? Voilà le programme du mois de janvier de la Cinémathèque de Toulouse. Une plongé dans l’histoire du cinéma à travers le filtre des FX. Des films – du Voyage dans la Lune de Méliès à Matrix en passant par Orphée et 2001, l’Odyssée de l’espace – mais aussi une exposition au format exceptionnel qui proposera une immersion dans l’envers du décor pour découvrir les « trucs » utilisés au cinéma avant l’avènement du numérique.

La programmation sera complète grâce à des ateliers pour les petits et grands mais aussi une journée d’étude ouverte au public le19 janvier avec La Septième Obsession partenaire du cycle et qui vient de publier un supplément « Effets Spéciaux » de 16 pages en ce mois de janvier.

Les films projetés :

L’homme qui rétrécîtes – L’homme à la tête de caoutchouc

2001, l’Odyssée de l’Espace

Jurassic Park

Orphée

L’homme Invisible

Alien, le 8e passager

Matrix

Shutter island

Terminator 2

Cycle Effet Spéciaux

Du 7 janvier au 14 février 2023

Cinémathèque de Toulouse

Pour en savoir plus : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2407