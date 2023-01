Les Catas Divas en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Comédie Toulouse accueille le jeudi 26 janvier le spectacle Les Catas Divas.

Et si on révisait les classiques avec un trio exceptionnel et plein d’humour. Les Cata Divas proposent de désacraliser le monde l’opéra dans une comédie lyrique et irrésistible. ­

Face au regard réprobateur de leur pianiste, lors d’une répétition chaotique, deux chanteuses lyriques vont devoir mettre leur rancoeur de côté pour mener à bien un concert où la beauté de leur performance se mêlera vite à des règlements de comptes cocasses et absurdes.

Mêlant l’humour à l’art lyrique dans une mise en scène détonnante, leurs interprétations audacieuces d’Offenbach, Bizet ou Mozart désacralisent le monde de l’opéra et raviront néophytes et mélomanes !

Rendez-vous à la Comédie de Toulouse le jeudi 26 janvier prochain. Réservations : www.bonnenouvelle.festik.net