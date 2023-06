Agenda – Que faire à Toulouse cette semaine ( du 26 juin au 2 juillet ) ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouvelle semaine à Toulouse avec son lot d’événements. Entre autres, la deuxième édition du Festival de Toulouse, du rugby sur la Garonne, le groupe Royal Blood au Bikini, l’ouverture du Poney Club ou encore la 38e édition de la Fête du Cinéma !

Mosimann ouvre la saison du Poney club – Mercredi 28 juin

Après trois saisons à l’Hippodrome de La Cépière, le Poney Club, va faire vibrer les Toulousains près des pistes de l’aéroport avec des artistes de tous horizons. Un événement unique et inédit pour un aéroport, qui fait de la plateforme un lieu de vie au-delà de ses activités aéroportuaires classiques.

> https://www.toulouseblog.fr/changement-de-lieu-pour-une-celebre-guinguette-de-toulouse/

Thierry Garcia – Le 29 juin à la Comédie de Toulouse

Thierry Garcia excelle à la radio. Il a divertit les auditeurs de France Bleu. Après avoir animé Les Amis de l’actu, il a gèré la chronique « Allo les stars » dans l’émission Midi ensemble présentée par Daniela Lumbroso. Actuellement il est en quotidienne sur 100% radio. Ce jeudi, il présentera son spectacle « L’insolent » sur la scène de la Comédie de Toulouse.

Infos : http://www.lacomediedetoulouse.com/

WateRugby – Du 29 juin au 2 juillet

La nouvelle édition du tournoi WateRugby se tient du 29 juin au 2 juillet, port de la Daurade. Événement original, décalé, spectaculaire et ludique, le WateRugby réunit chaque année, pour des tournois de rugby sur l’eau, légendes du ballon ovale et amateurs dans une ambiance festive et sportive. Le concept : un terrain flottant de 45m de long et 35m de large monté sur la Garonne recouvert de pelouse synthétique afin d’accélérer le jeu. Pas d’en-but, pas de touche : l’eau comme seule limite. Il faut plonger pour marquer.

Royal Blood – 30 juin au Bikini

Le groupe de rock Royal Blood arrive à Toulouse pour un concert au Bikini le 30 juin prochain. Royal Blood continue de s’élever comme l’un des leaders de la scène rock internationale. En plus de s’être classé directement numéro 1 des charts au Royaume-Uni, le dernier album de Royal Blood, « Typhoons », a eu un impact majeur partout dans le monde. Il s’est hissé en tête des charts en Irlande et a atteint le Top 10 dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, mais aussi les États-Unis et le Canada.

Les Nuits Confluences, du 30 juin au 1er juillet

Première édition du festival Les Nuits Confluences les 30 juin et 1er juillet 2023, dans le cadre enchanteur du Château de Bonrepos-Riquet, à seulement 15 minutes de Toulouse. Durant ces deux jours, la guitare sera à l’honneur sous toutes ses formes. Découvrez le flamenco avec le maestro Serge Lopez, laissez-vous emporter par les cultures du monde avec le groupe Sameli, plongez dans l’univers du jazz manouche avec le Benjamin Bobenrieth Trio et laissez-vous séduire par la pop-folk envoûtante de Julii Sharp.

Infos : lesnuitsconfluence.wixsite.com

Le Festival de Toulouse – Du 1er au 13 juillet

Pour sa deuxième édition, le Festival de Toulouse convie le public à un nouveau voyage musical à travers le classique, la pop, le jazz, le blues, les B.O. de films et la musique cubaine. Danse, théâtre, cinéma et arts plastiques seront également de la fête.

Aux côtés de Philippe Katerine et de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, le Quatuor Modigliani fêtera ses 20 ans, Rolando Luna rendra hommage au légendaire Buena Vista Social Club dont il fut le pianiste, et Roberto Alagna signera son grand retour à Toulouse dans l’intimité d’un récital au Théâtre du Capitole. Enfin, Sanseverino aura carte blanche pour clôturer cette deuxième édition.

Du 2 au 5 juillet, la Fête du Cinéma

C’est la Fête du cinéma avec des places à 5 euros dans toutes les salles de France et de Toulouse. Au programme, les dernières sorties comme Indiana Jones, Elémentaires, les Gardiens de la Galaxie ou encore la ressortie du film culte Astérix Mission Cléopatre. Chaque année, la fête du Cinéma est un succès avec pas moins de 3,3 millions de spectateurs en 2022. Un record possiblement battu pour cette 38e édition !

> https://www.feteducinema.com/