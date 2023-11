A Toulouse, ouverture d’une boutique pour les Musées et Monuments

Partager Facebook

La Petite Boutique des musées et monuments de Toulouse ouvre le 28 novembre juste avant les fêtes de fin d’année.

Pour une 3ème saison, le MATOU accueille une boutique éphémère des musées et monuments de la Mairie de Toulouse. Celle-ci présente les partenaires des boutiques des musées et monuments : graphistes, designers, couturiers, créateurs de jeux, créateurs de mode, chocolatier… et une sélection de leurs univers uniques et originaux, proposant un angle inédit de la diversité et la richesse de l’offre muséale et patrimoniale.

Une soirée événement en présence de ces artisans et créateurs locaux aura lieu le mardi 5 décembre à partir de 18h30.

Férus de beaux arts ou amateurs en tous genres viendront aussi découvrir la collection exclusive de peintures réalisée à l’initiative des musées et monuments toulousains et inspirée par les œuvres qui y sont présentées.

Ainsi on y trouvera des créations en référence aux sites culturels comme « Marbre de Chiragan » pour le musée Saint-Raymond, « Temps précieux » (musée Paul Dupuy), « Garonne sauvage » (Château d’eau) ou « Rêve oriental » pour le musée Georges Labit… La petite boutique proposera aussi une sélection de produits sur le thème du Japon du musée Georges Labit.

Cette boutique éphémère s’inscrit dans la tradition des braderies régulièrement organisées entre deux expositions temporaires au musée de l’affiche de Toulouse. Un lieu idéal pour dénicher ses cadeaux de fin d’année !

Infos pratiques

Au MaTou

58 allées Charles de Fitte

ouverte du mardi au dimanche de 11h à 18h, à partir du 28 novembre