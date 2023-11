Michel Sardou ce mardi à Toulouse avant un retour en 2024

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU repart sur les routes de France avec la tournée « Je me souviens d’un adieu » . Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens. A Toulouse, on pourra le voir sur scène les Mardi 28 novembre 2023 et Jeudi 22 février 2024.

Renseignement et réservation auprès de Box Office au 053431100, box.fr et billetteries habituelles.