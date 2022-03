The Divine Comedy au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

The Divine Comedy débarquera le 13 mars 2022 au Bikini de Toulouse pour un concert exceptionnel.

Après trois décennies de carrière musicale, The Divine Comedy alias Neil Hannon annonce aujourd’hui le best-of « Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy », une collection de ses plus beaux joyaux et meilleurs moments.

Sa carrière commence dans les années 90 quand Neil Hannon âgé de 20 ans signe son premier contrat avec une maison de disque et enchaîne les succès sous le nom de The Divine Comedy. Après douze merveilleux albums et des centaines de spectacles toujours fascinants, Neil Hannon est sans conteste un trésor musical et un des meilleurs artistes de sa génération.

Direction la tournée avec le meilleur de cette Divine Comedy au Bikini le 13 mars ! Et, Toulouseblog vous offre des places !

Réservations : www.bleucitron.net