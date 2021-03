8 Mars : Des portraits dans toute la ville de Toulouse

Partager Facebook

À l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, la Mairie de Toulouse a voulu mettre en lumière l’égalité femmes-hommes tout au long du mois, à travers, notamment plus de 600 portraits de femmes présentés dans toute la ville.

La Mairie de Toulouse a réalisé une exposition intitulée Femmes inspirantes, femmes remarquables. Cette exposition a été rendue possible grâce à toutes ces femmes, à la mobilisation des services municipaux et métropolitains, et de nombreux partenaires associatifs et privés. Ces portraits et parcours de femmes inspirent à ouvrir le champ des possibles et susciter des vocations.

À cette exposition, s’en ajoutent quatre autres qui sont à retrouver dans différents quartiers :